Máynez rechaza propuestas de Gálvez

Tras asegurar que las propuestas en materia de seguridad de Xóchitl Gálvez son ocurrencias, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que nunca declinaría por ella ni por la alianza que representa.

Entrevistado antes de sostener en Villahermosa un encuentro con mujeres emprendedoras, Álvarez Máynez afirmó que no ve seriedad en las propuestas de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, que aglutina al PRI, PRD y PAN, quien dijo se ha rodeado de personajes impresentables en la política mexicana.

“Pues no sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl, si sacarse más sangre u otra cosa, no veo seriedad. No veo una propuesta de país, además la veo cada vez rodeada de personajes impresentables de la política mexicana; sé que viene mañana, a ver qué ocurrencias trae. Creo que están dejando mucho que desear, son campañas predecibles y aburridas que solamente le hablan a un sector de la población”, aseveró.

Sobre la propuesta de construir una cárcel de mayor seguridad y tecnología, el aspirante presidencial de MC sostuvo: “Es una ocurrencia; en vez de esa cárcel, debemos hacer una academia nacional de policías, una academia nacional de mando policiales, a los policías les damos seis semanas de capacitación y luego los ponemos a cuidar las calles; a los policías no le damos seguro médico, no le damos seguro de vida y luego queremos que protejan nuestras vidas”.

Y agregó: “Tenemos que tomar el problema en serio, no proponer cosas que suenen polémicas o que generen una conversación en las elecciones; necesitamos entrarle al tema con una mayor seriedad, además predicar con el ejemplo, el PRI y el PAN no hicieron su tarea en el tema de seguridad y no pueden decir ahora que ellos son la solución”.

A pregunta expresa si estaría dispuesto al final de la campaña y para que la oposición pudiera ganarle a Morena la presidencia a declinar por Xóchitl, el abanderado de MC, Jorge Álvarez Máynez, atajó: “Jamás nunca, ninguna (posibilidad)”.