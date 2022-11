El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que contrario a sus declaraciones de hace unos días, no asistirá a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 27 de noviembre próximo, porque viajará a Madrid, España, para participar en la Reunión Interparlamentaria entre los dos países.

“Y ahí me van a ver, porque no he salido en cuatro años; hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria. Es que el día 27 yo tengo una interparlamentaria México-España, tenemos una reunión en Madrid. Yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir, tengo que ir a Madrid”, dijo a sus alumnos el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Cabe recordar que el pasado miércoles, Monreal sostuvo que era legítimo que el presidente López Obrador convocara a una marcha para celebrar cuatro años de su ascenso a la presidencia.

Ese día, aseguró que asistiría a la marcha porque “soy partidario de él (López Obrador), yo soy miembro del movimiento que él encabezó, yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018 y por supuesto que estaré ahí, puntual a la cita, con solidaridad y con respeto a todo tipo de expresiones”.