No hubo “ardidez” por marcha a favor del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no hubo ardidez por la marcha masiva que se realizó la semana pasada a favor del INE y en contra de su reforma electoral.

A pregunta expresa en su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que celebra que se llevara a cabo la marcha del pasado domingo 13 de noviembre porque fue “una especie de striptease político” y en donde se acabó la simulación.

“Si no aclaramos las cosas va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa (de que) estamos resentidos, ardidos, frustrados, no; es que necesitamos la transformación y no podemos estar poniendo la basura debajo del petate, hay que limpiar, hay que purificar la vida pública y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular”, expresó el presidente.

Invitó a la población mexicana a que se sume a la marcha y rechazó que vaya a haber acarreados, pues afirmó que quienes asistan acudirán por su propio interés, ya que cuenta con un nivel de aprobación del 70 %, por lo que reiteró que si no tuviera este nivel de aprobación “ya nos hubieran derrotado”.

Asimismo, aseguró que cualquier ciudadano “estaría mejor” como consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) que los que están actualmente y manifestó que es “una vergüenza” el que el organismo electoral sea presidido por Lorenzo Córdova, quien “solo por su racismo no debería estar ahí”.

Reducción del gasto del INE

Al reconocer que “no habrá reforma constitucional en materia electoral o será muy difícil”, el presidente manifestó que lo más importante en su reforma a la Ley Electoral, son dos cosas: la reducción del gasto del INE y evitar la compra del voto.

En relación a la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada el pasado fin de semana, donde señalaron que su principal objetivo es detener el avance del socialismo, y que planean constituir un partido político, parecido al Republicano de Estados Unidos, en 2025.

El mandatario afirmó que las ideas conservadoras no tienen posibilidad de consolidarse en México, y señaló que los líderes conservadores que participaron en la cumbre tienen parecido con quienes conforman la oposición de su gobierno.

Analiza ratificación de Gerardo Esquivel

En el tema financiero, López Obrador informó que se analiza si se ratifica a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México (Banxico) o se le presentan “otras opciones” para que siga ayudando a su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, reprochó que en el BID no haya cambios, sea “más de lo mismo” y que se busque siempre la aprobación de Estados Unidos.