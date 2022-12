La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, defendió su gestión al frente de esa instancia ante los severos cuestionamientos de la oposición por su inacción ante la militarización, el aumento de violencia, feminicidios y desaparecidos, al asegurar que hoy las recomendaciones “no se acuerdan ni se negocian”.

Ante el pleno del Senado, aseguró que no hay un solo hecho violatorio, comprobado de cualquier autoridad sea federal, que no haya sido atendido y expuso que la CNDH, “hoy no trabaja para una minoría, está al servicio de todo el pueblo”.

Indicó que realidad es que ahora la CNDH es una institución más eficiente, menos onerosa, menos burocrática, es una institución “del pueblo y con más resultado, también es más plural e incluyente en su composición representativa de los diferentes sectores de la sociedad”.

Destacó que actualmente los funcionarios de la CNDH no provienen de la PGR -sic-, ni del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM, sino de egresados de universidades de todo el país.