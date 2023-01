Senadores y diputados de oposición presentarán un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que emitir un extrañamiento contra el vocero presidencial, Jesús Ramírez, quien reconoció públicamente que la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, a pesar de la huelga en esa agencia, ejerció en los últimos tres años de manera irregular más de 500 millones de pesos para pagar a sus colaboradores.

El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, dijo que en la sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero se presentará el punto de acuerdo para llamar a comparecer a Sanjuana Martínez, por todas las ilegalidades administrativas, que tiene implicaciones penales y el acoso a los periodistas en huelga.

En entrevista dijo que después que en la conferencia mañanera del pasado 30 de diciembre donde el presidente López Obrador fue cuestionado por los casos de corrupción y acoso contra periodistas, en especial sobre el ejercicio del presupuesto de forma ilegal, Jesús Ramírez dijo textualmente que “Notimex ha recibido su presupuesto. No está ejerciendo funciones como agencia informativa, no está al aire, no está emitiendo notas informativas, de tal manera que...digamos, tienen derecho los trabajadores de la agencia a recibir, aunque no estén trabajando, a recibir su salario”.

Denunció que desde algunos sectores del gobierno de la 4T es claro que existe un manto que cubre la impunidad con que actúa la directora de Notimex, quien dijo una vez que termine el sexenio y sus acuerdos con funcionarios, incluso pueden enfrentar un proceso penal por el uso ilegal de recursos públicos.