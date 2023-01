Sheinbaum prevé recibir más quejas ante el INE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó su pronóstico de que este año volverá a tener una gran cantidad de quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). “El tema es que estamos arriba de las encuestas y les afecta un poco a los adversarios”.

En conferencia de prensa indicó que en el 2022 recibió cada tercer día notificaciones del INE por quejas interpuestas de partidos políticos, por lo que refirió que este año no será la excepción.

“Cada tercer día hay que contestar una queja del INE promovida por un partido político. Me parece que es probable o muy probable que este año volvamos a recibir una cantidad de quejas importante. El tema es que estamos arriba de las encuestas y les afecta un poco a los adversarios”, puntualizó.

También dio su visto bueno de que legisladores de Morena hayan decidido bajar los espectaculares que promocionan su imagen con miras a la elección presidencial 2024.

“Yo creo que está bien, como lo mencioné, no fue una decisión en la que haya participado; ellos toman esta decisión, informan que lo hicieron y luego finalmente, toman la decisión de retirarlos. Y yo creo que me parece bien para que se evite cualquier tema de acto anticipado o algún tema de división interna. Sobre todo, hay que cuidar la unidad”, acotó.

Fiscalía hizo las cosas bien al resolver caso de tesis

“Supongo que hicieron bien las cosas”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México de que la ministra Yasmín Esquivel no plagió la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Gutiérrez, aunque este no se citó a declarar.

A pregunta de si se debió citar al abogado Edgar Ulises y si está sustentada la resolución, apuntó: “Tiene que explicar la Fiscalía, hay cosas en las que se informan con todo detalle y otras que depende de la Fiscalía. La fiscal tiene que dar la información de cómo se dieron las cosas y la confianza en la Fiscalía”.

Sobre si está resolución pudiera afectar la credibilidad, Sheinbaum dijo que “supongo que hicieron las cosas bien y por eso es importante que lo explique la Fiscalía”.

Sobre la elección del presidente de la SCJN, recordó la importancia de la Corte, que participa en la condonación de impuesto, resolución de amparos, o atiende temas como resolver la inconstitucionalidad o no de una ley. “Por eso quien está ahí, el problema es a quién le responde. Y el proyecto en el que estamos es que los ministros de la Suprema Corte pues les respondan al pueblo de México, no a intereses creados, no intereses de unos cuantos, esa es la decisión que se tomaría el día de hoy”.