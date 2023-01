Solo sé que Biden no aterrizará en Texcoco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó al señalar que el Air Force One del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no aterrizará en el aeropuerto de Texcoco; proyecto del pasado gobierno que fue cancelado por la actual administración, porque la gente no quiso que se continuara construyendo, supuestamente porque había transa.

Al cuestionarlo sobre si el avión oficial del presidente Biden aterrizará en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el mandatario dijo que todavía no contaba con esa información.

“No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco porque la gente ya no quiso que se hiciera esa transa”.

Agenda aún sin definir

López Obrador informó que está todavía por definirse la agenda de sus encuentros que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, que se llevará a cabo en la Ciudad de México la próxima semana.

Manifestó que también sostendrá reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y señaló que lo más relevante de estos encuentros será el tiempo que se va a destinar para tratar asuntos de interés para los tres países.

Serán “trascendentes” los resultados de la reunión

El presidente López Obrador adelantó que serán “trascendentes” los resultados a los que llegue con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la próxima semana en la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Estoy seguro que serán muy buenos los resultados, yo diría que trascendentes”.

Juicio de García Luna en EE. UU.

Al ser cuestionado, ante el inicio del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, programado para el lunes 9 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se sepa “todo” sobre el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.

Se reúne con Ken Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvieron una reunión de trabajo, previo a la visita a México del mandatario estadounidense, Joe Biden.

Destaca avances en seguridad

A 48 horas del motín en el Centro de Reinserción Social núm. 3 (Cereso) de Ciudad Juárez, Chihuahua, que permitió la fuga de al menos 27 internos y la muerte de 17 personas, el presidente aseguró que “en materia de seguridad hemos avanzando”.

“Quiero expresar mi satisfacción porque se va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante: el garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo el presidente.

Con ministra Norma Piña no habrá reforma al PJ

En otro tema, López Obrador consideró este martes que con la ministra Norma Piña, como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no habrá reforma al Poder Judicial.

“¿Ve posible la reforma [al Poder] con esta nueva ministra, presidente?” —se le preguntó:

“Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, vamos a verlo. No hay ahora tema, y es parte de la autonomía”, respondió.

Aunque aseguró que sostendrá con la nueva presidenta una relación respetuosa.