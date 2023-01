Así reaccionan figuras públicas ante violencia

Periodistas, políticos y figuras públicas están reaccionando en redes sociales ante la violencia atroz que viven habitantes de Sinaloa, donde se han registrado bloqueos y enfrentamientos entre militares e integrantes de cárteles mexicanos por la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

La senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz, extendió su solidaridad con los habitantes de Culiacán, y lamentó que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en la ciudad, “el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas diga que no sabe cómo están los acontecimientos”.

A su vez, el político, Enrique de la Madrid, declaró que México sufre de violencia por una estrategia de seguridad equivocada.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a la población que ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, “conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados”.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, subrayó que no hay impunidad y que no se protege a nadie, tras la captura del hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, en Sinaloa. “Así que por más intrigas que la derecha pretenda implantar en el imaginario colectivo, al pueblo no se le olvida que mientras ellos simulaban combatir al narcotráfico, en realidad los protegían y hasta de ahí cobraban”, señaló en sus redes sociales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reconoció a las Fuerzas Armadas por la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, “El Chapo”. “Todo mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y del orden que participaron en el operativo realizado en Sinaloa, donde fue aprehendido Ovidio Guzmán”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los Senadores de oposición manifestaron su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán “El Ratón”, hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, pero lamentaron que tenga que venir a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que el gobierno federal haga su trabajo de combatir al narcotráfico.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural en el Senado, recordó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener orden de aprehensión contra el hijo del “Chapo” Guzmán, y ahora con la visita del presidente Biden “se apresuró” a recapturar a “El Ratón”.

El excandidato presidencial, Roberto Madrazo, cuestionó el apresurado operativo.

Señaló que ante la visita que hará la próxima semana a México el presidente de EU, Joe Biden, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregará “como ofrenda” a Ovidio Guzmán.

Téllez reconoce acción de Fuerzas ArmadasLilly Téllez, expresó en sus redes sociales su reconocimiento a los mandos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo para detener a Ovidio Guzmán esta mañana en Culiacán, Sinaloa.

“Ofrezco mi mayor reconocimiento a los mandos de las Fuerzas Armadas, y a todos los efectivos operativos y de inteligencia que participaron en la detención de Ovidio Guzmán”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la senadora panista respaldó a todos los elementos que participaron en la recaptura de “El Ratón”: “Siempre contarán con el respaldo de los mexicanos en la misión de pacificar a México”.