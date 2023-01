Obrador no habló sobre detención de Ovidio con Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un agradable y un buen encuentro” la plática que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, dentro de la limusina cadillac color negro —mejor conocida como “La Bestia”—, la cual los transportó a la Ciudad de México tras llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal informó que en la conversación dentro del vehículo no se trató el tema de la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán, alias “el Ratón”, hijo del “Chapo” Guzmán, ocurrida la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.

Indicó que hablaron sobre los temas que trataron en la reunión bilateral, como la integración económica de la región y la migración.

A bordo de “La Bestia”, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la doctora Jill Biden, arribaron ayer lunes a Palacio Nacional donde los esperaban el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

Las protagonistas del mensaje central del encuentro fueron la primera dama de Estados Unidos junto con Beatriz Gutiérrez Müller, quienes destacaron la importancia de un trabajo conjunto para construir un mundo mejor, a través de una educación de calidad y la democracia. Además enfatizaron en que la pobreza es producto de la desigualdad, por lo que rechazaron todo acto de clasismo, racismo, xenofobia y discriminación.

Nunca nos hemos quedado calladas: Jill Biden

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se reunió durante la mañana de este lunes en la residencia del embajador, con empresarias y emprendedoras en un evento denominado “Empoderamiento para Mujeres”, como parte de su agenda de género que impulsará los días que se realice la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participa su esposo Joe Biden en México.

Jill Biden destacó la importancia de que haya equidad en las oportunidades laborales entre mujeres y hombres, porque en caso contrario, se genera un daño para la sociedad.

AMLO responde a opositores

En otro tema, ante los comentarios de opositores quienes señalaron que la recaptura de Ovidio Guzmán fue para “quedar bien” con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por su visita a México, el presidente les respondió:

”Si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Y si no tiene autoridad moral y si no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país.

Tras accidente, pide no “traficar con el dolor humano”

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, tras el accidente de la Línea 3 del Metro, pues aseguró que “se alborotan los zopilotes” y llamó a no “traficar con el dolor humano”.

Afirmó que se apoyará con todo lo que necesite el gobierno capitalino.

También aseguró que “como ya estamos en temporada electoral”, sus adversarios se aprovechan para descalificar y atacar.

Celebra “solidaridad internacional” con Lula

Y tras el fallido golpe de Estado en contra del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Obrador dijo que la comunidad internacional no debe permitir actitudes antidemocráticas en los gobiernos legal y legítimamente constituidos.

Trudeau llegan a PNEl presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recibieron este lunes por la tarde en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a su esposa Sophie Grégoire Trudeau.

A las 18:36 horas, el primer mandatario canadiense y su esposa llegaron a la Puerta de Honor del recinto histórico, en donde fueron recibidos por el presidente López Obrador y su esposa.

La cena finalizó por eso de las 20:30 horas, y los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau se retiraron de Palacio Nacional para descansar.