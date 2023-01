La Secretaría de Educación Pública (SEP) no solo no ha cumplido, sino que pretende engañar a las comunidades escolares al ejecutar un programa que no les permitirá a las escuelas tener un horario extendido, aseguró el organismo civil Mexicanos Primero.

En un comunicado, la organización no gubernamental indicó que para este 2023, al programa La Escuela es Nuestra (LEN) le fueron asignados más de 27 mil millones de pesos, que prácticamente duplica lo que ejerció en 2022.

“Este programa pasó de ser solamente de infraestructura a absorber, de manera deficiente, el extinto Programa Escuelas de Tiempo Completo”, aseguró Mexicanos Primero.

Explicó que los planteles solo podrán utilizar 21 % de los recursos que reciben para destinarlo al horario ampliado, mientras que, para la infraestructura y el servicio de alimentación, se permite el uso del 100 %.

En este sentido, señaló que esa limitación vuelve inoperante al componente de horario extendido en la mayoría de las escuelas, ya que los recursos no serán suficientes.

“Además, es contraria a lo establecido por el artículo décimo tercero transitorio del PEF para 2023, el cual establece que al componente de horario extendido le corresponde hasta un 21 % del presupuesto total destinado a LEEN, no de lo que recibe cada escuela”, precisó.