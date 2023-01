Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció el jueves que la librería Sándor Márai, propiedad del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue clausurada por el municipio de Chihuahua a la misma hora que comenzaría su inauguración.

En su cuenta de Instagram, Gutiérrez pidió a las autoridades locales dar una explicación convincente, basada en la ley, “para que no levanten suspicacias”.

Gutiérrez Müller llamó apoyar espacios culturales, ya sean públicos o privados, y no al revés.

“Resulta que la @libreriasandor que el miércoles les mostraba (y no tengo interés pecuniario alguno en ella, apenas si conozco al dueño), este jueves fue clausurada. A la hora que comenzaría la inauguración.

“La pregunta sería: ¿por qué esta coincidencia? Si hubiese otros asuntos o intereses en este hecho, que espero no sea el caso, ¿alguna autoridad de Chihuahua puede dar una explicación convincente, basada en la ley, para que no levanten suspicacias? Apoyemos los espacios culturales privados o públicos, no al revés @chihuahuampio”, escribió en la red social.