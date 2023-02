Ante ataques al INE, el PAN llama a defenderlo

La dirigencia nacional y senadores del PAN cerraron filas contra el Plan B en materia electoral, así como en contra de los ataques y descalificaciones del presidente López Obrador en contra de la SCJN, el TEPJF y el INE, por lo que acordaron que la defensa de esas instituciones “es de la más alta prioridad” para el partido.

Marko Cortés, líder del PAN, repudió la escalada de descalificaciones en la mañanera en contra de la ministra presidenta, Norma Piña, así como su advertencia de que no confía en la resolución que realizará la SCJN a las controversias contra su Plan B de reforma electoral.

AMLO solo polariza: Cortés

También dijo que el presidente solo enfrenta, polariza. “Y lo que está provocando es que la elección del 2024 va a ser una elección en dos grandes polos, quienes por la razón que sea o por el programa que clientelar que recibe o miedo a que se lo quiten voten por ellos o quienes quieren cambiar el rumbo de México. Dos grandes proyectos”.

En el marco de la reunión plenaria de senadores del PAN, dijo que así como el INE no se toca, “la democracia no se toca, el Tribunal Electoral no se toca y tampoco los tribunales”.

Convocó a los senadores de su partido a que sea la más alta prioridad del Grupo Parlamentario el vigilar y cuidar la elección de magistrados, porque son la última instancia en materia electoral.

Denuncian resguardo de propaganda

A través de redes sociales se denunció que en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena tiene resguardados cientos de ejemplares del periódico Regeneración, que es dedicado a la propaganda del partido.

Los usuarios señalaron que ahí no han llegado granaderos, como pasó el jueves en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontró propaganda en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Propaganda contra Sheinbaum en la Cuauhtémoc

Juan José Serrano Mendoza, contralor de la Ciudad de México, reportó el hallazgo de paquetes con folletos y mantas con mensajes en contra de la jefa de Gobierno.

A la alcaldía Cuauhtémoc arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para resguardar el edificio.

Descartan elección primaria

En otro tema, el dirigente nacional del PAN descartó que en el proceso que encabezará ese partido para elegir al candidato presidencial en el 2024 por parte de la Alianza Va por México, sea por el método de una elección primaria como lo están demandando aspirantes del PRI y organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, reveló que en Guanajuato se postulará a una mujer como candidata a gobernadora en 2024.

Sin pasarela inicia plenariaSin la presencia, ni pasarela de los gobernadores del PAN que aspiran a la candidatura presidencial de ese partido, inició la reunión plenaria de senadores donde se definirá la agenda legislativa y la estrategia contra el Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador.

Al iniciar la reunión plenaria a la cual no asistieron los gobernadores panistas que aspiran a la candidatura, la senadora Lily Tellez reiteró su intención de participar en el proceso interno y presumió que es quien está mejor posicionada en las encuestas.