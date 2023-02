El ajolote está en peligro y se sigue vendiendo

A pesar de considerarse en peligro de extinción, el ajolote (especie endémica de la zona lacustre de la cuenca de México) se ha comercializado como mascota, legal e ilegalmente, lo que ha dejado a miles de personas con este animalito a su cargo, sin saber realmente qué cuidados requiere.

Por ello, Vania González Luna, médica veterinaria del Hospital Shuncu Vet y asesora del Ajolotario Xochimilco, decidió impartir un taller enfocado en medicina preventiva para informar sobre el cuidado del ajolote mexicano.

“Tengo más de 500 pacientes ajolotes en México y otros países, y casi siempre el motivo de consulta es el mismo: la gente no sabe cuidarlos”, dice la especialista en fauna silvestre, y afirma que es posible adquirir legalmente uno, siempre que venga de un criadero.

Indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la institución responsable de regular el proceso legal de comercialización del ajolote, mismo que tuvo que haber nacido en un criadero como los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) o una de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS).

Sin embargo, el proceso de adopción de un ajolote no es lo que más le preocupa a la especialista, pues reitera que uno de los temas recurrentes que tiene como médica veterinaria es que la gente no sabe acerca de los cuidados que estos animales requieren para vivir bien, así como el tiempo y dinero que implica mantenerlos.

“Los ajolotes suelen llegar en mal estado días después de su adopción. Veo a muchos pacientes enfermos y en condiciones deplorables.

“Ellos no lloran, no gritan, no vocalizan o gesticulan a pesar de que tienen mucho dolor por las heridas que luego presentan en su cuerpo. La gente desconoce la condición en la que se encuentran”, señala.

González Luna recalca que el motivo por el que empezó a impartir este taller es para crear conciencia en las personas interesadas en adoptar esta especie y disminuir las pérdidas, mediante la medicina preventiva que enseña, paso a paso, cómo cuidar de ellos.

Menciona que muchas personas no contemplan los gastos que implica adoptar un ajolote, que pueden llegar, como primera inversión, hasta a 15 mil pesos por la pecera, enfriador de agua, filtros, bombas de agua y el curso de capacitación que explica el cuidado de este animalito.

“Lo primero que debe tomarse en cuenta son aparatos. Tal vez adquirir al ajolote tal cual de un criadero podría costar unos mil 500 pesos, pero la cuestión es dónde los debes tener. Deben leer acerca de sus cuidados de acuerdo a su biología. Deben tomar un curso previo de capacitación”, comenta.

Destaca que los cuidados adecuados garantizarán una larga vida al animal, que puede llegar hasta los 15 años. “Es indispensable darles buen cuidado y procurarles, así como evitar tener más de uno en espacios pequeños, ya que pueden llegar a atentar contra su vida”, añade.

Pese a que ha divulgado su curso en redes sociales, la especialista lamenta que muchas personas no lo toman y sólo la contactan para atender a sus mascotas.

No obstante, indica que hay opciones en familia para apoyar a la conservación del animal sin necesidad de adoptar uno.

En opinión de Vania González Luna, una medida que podría ayudar es acudir a lugares que tengan proyectos sustentables, como ajolotarios, museos o visitar zoológicos, como el de Chapultepec, Morelia, Zacango o el Papalote Museo del Niño, donde promueven su cuidado y realizan actividades educativas.

Asimismo, la experta resalta que la gente debe hacer conciencia en cuanto a las condiciones del hábitat natural del ajolote, ya que muchas personas suelen tirar desechos al canal de Xochimilco.