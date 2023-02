Morena votará en contra de cláusula en Plan B

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que para evitar el veto presidencial, su bancada avalará sin cambios el artículo 12 modificado por la Cámara de Diputados en el que se desecha la llamada “cláusula de vida eterna”, que beneficiaba a los partidos satélites de Morena.

En entrevista, el legislador reiteró que el Senado no apresurará el procedimiento legislativo, pero indicó que la posición de su grupo parlamentario es respaldar lo que la Cámara de Diputados hizo.

Veto

“Respaldar en este caso al presidente de la República, que fue quien anunció que si ese artículo se aprobaba él lo vetaría. Entonces, para evitar el veto, nosotros estamos en posibilidad de allanarnos, pero es una posición del grupo”, indicó.

Monreal Ávila destacó que él votó en contra de ese artículo, por lo que ahora “lo lógico” es que su voto “sea consecuente”, respetando el voto mayoritario de Morena.

El líder parlamentario no quiso abundar en sus consideraciones sobre el Plan B, pero recordó que, en su momento, estableció nueve bloques de inconstitucionalidad al argumentar su voto particular.

“Para mí esa ley, el Plan B tiene un proceso sub júdice, inconcluso en la Cámara de Senadores.Mientras no se concluya el procedimiento, la Corte no se pronunciará. Se requiere la impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad por parte del 33 por ciento de los integrantes de las cámaras, o por algún partido político con registro definitivo, y ya veremos”, expresó.Autoridades electorales siempre han convalidado fraudes: López ObradorEl presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las autoridades electorales siempre han convalidado los fraudes electorales y aseguró que la “democracia imperfecta” que se tiene actualmente se ha conseguido por el pueblo y en contra de ellas.

En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que el pueblo es el que ha hecho valer la democracia en nuestro país y así seguirá siendo hasta que se tengan organismos electorales con consejeros íntegros, honestos, verdaderos demócratas, no farsantes y empleados de oligarcas.