Tras la anulación de la Corte de la “Ley Nahle”, que posibilitaba a personas no nacidas en Veracruz aspirar a una gubernatura, el ex gobernador estatal, Javier Duarte, señala que “el dilema de que si Rocío Nahle puede ser gobernadora de Veracruz o no, es un falso debate y cualquiera con nociones básicas de derecho lo sabe”.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la cual es usada por un intermediario para transmitir los mensajes mientras él se encuentra privado de la libertad por el cargo de desaparición forzada, Duarte refiere a la Constitución Local del estado, en la cual de acuerdo con su escrito, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) cumple con los requisitos.

De acuerdo con la anulación de esta ley promovida por Morena y que fue denominada Ley Nahle por la oposición, reformaba el artículo 11, que dice: “son veracruzanos, los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.