La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se efectuaron cambios en el área de Administración y Finanzas del Metro, para eficientar el proceso de entrega de materiales y descartó que haya sido por una cuestión de mal manejo.

Este es el segundo cambio que se ejecuta en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tras el incidente del 7 de enero en la Línea 3.

Separación del cargo

El 8 de enero el director del Metro, Guillermo Calderón, informó que el subdirector de Operaciones del Metro, Alberto García Lucio, fue separado del cargo tras el choque de dos trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3.

El viernes, Claudia Sheinbaum comentó: “Cambiamos el área de Administración del Metro, no porque hubiera, en todo caso, la Contraloría tendría que ver, no porque tuviéramos referencia de un mal manejo, sino porque el Metro como muchas áreas del gobierno tiene procesos muy largos, con muchas inercias, para comprar una refacción, tardan meses y meses, no es de este gobierno, tiene un proceso histórico de retrasos, entonces cambiamos para que todos se haga de forma eficiente, pronta y que lleguen las cosas a su lugar a tiempo”.

“Que se adquieran los materiales, pero ahora se van a adquirir más rápido, más eficientemente y de una manera que no cargue con estas inercias que históricamente tiene el Metro, y tenían otras instituciones todavía”, indicó.