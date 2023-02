El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, señaló que el decreto del Ejecutivo federal para prohibir el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es un “capricho presidencial” que afectará a quienes se dedican a eso, porque elevará lo costos.

“Como el aeropuerto de Santa Lucía no despega, este nuevo decreto que busca prohibir el transporte de carga en el AICM, no deja de otra más que acatar el capricho presidencial. Lo grave aquí es que, al no contar con ninguna consulta u opinión técnica, esta medida puede causar incrementos en los costos de quienes usan estos servicios o entorpecer las distintas etapas que forman parte de este proceso”, explicó.

Advirtió que el trasfondo de la medida es un intento desmesurado y desesperado para intentar “dar vida” al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En este sentido, Romero propuso realizar foros de discusión con expertos para evaluar la viabilidad técnica y logística, para lograr consenso entre las partes involucradas, sin poner en riesgo su desempeño.

“Este sexenio se está caracterizando por ser el sexenio de los decretazos sin que la voz de los expertos y profesionales sea tomada en cuenta. No obstante, en Acción Nacional (PAN) continuaremos, acorde a nuestra tradición democrática, proponiendo apertura y diálogo para no afectar el desempeño de todo cuanto pudiera verse perjudicado”, mencionó Romero Herrera.