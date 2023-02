Senadores se solidarizan con El Universal

Senadores de la República expresaron su solidaridad con El Universal, ante los señalamientos de los que está siendo objeto por las acusaciones en su contra sin pruebas, durante el juicio al que está siendo sometido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que durante más de un siglo, el Gran Diario de México ha informado de manera veraz y objetiva, además de que siempre se ha conducido con ética y con honestidad.

“Yo no coincido con el linchamiento que se está haciendo de un diario que ha sido fundamental para la vida del país; no comparto y no acompaño ese tipo de linchamientos y les mando un abrazo solidario a los trabajadores, al personal y a su jefe, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración, Juan Francisco Ealy Ortiz, todo mi reconocimiento y mi respeto.

“Estoy seguro que van a salir adelante y que se va a aclarar todo en un proceso que está apenas sin concluir y que al final del camino siempre aflora la verdad, es lo que deseo y reitero mi respeto a un medio de comunicación tan importante de la historia de México”, expresó.

En entrevista, Ricardo Monreal recalcó que en los 42 años que lleva de ser servidor público, siempre ha visto el manejo de las noticias en El Universal con objetividad y transparencia. “Yo mismo he sido a veces cuestionado en reportajes duros, difíciles, y siempre me han permitido hacer uso de mi derecho de réplica”, resaltó.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, externó su apoyo a esta casa editorial y consideró que el periodismo en México está nuevamente bajo ataque, ya que los señalamientos que hacen los delincuentes confesos para lavarse las manos y para salvarse de la cárcel demuestran su desesperación.

“Mi respaldo a El Universal, un diario que ha tenido la fortaleza de decir la verdad ante este gobierno corrupto y corruptor”, puntualizó.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, manifestó su solidaridad ante las calumnias contra este medio de comunicación.

“Mi solidaridad absoluta y plena con El Universal, 100 por ciento mi solidaridad plena con El Universal. Por el juicio en los Estados Unidos (contra Genaro García Luna) se está calumniando a l Universal y a mucha gente”, expresó en conferencia de prensa.