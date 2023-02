La exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, confirmó lo revelado por Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa “Quédate en México” y le pidió mantenerlo en secreto.

En entrevista exclusiva para el podcast de Univision Reporta, Bárcena expuso que hasta que apareció el libro “Guerras en la frontera” y ahora las Memorias de Pompeo, “en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen”.

Consideró que con estas decisiones cambió la llamada estrategia humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria.

“Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa, a esa ambición personal”, declaró.

En la entrevista, la exembajadora calificó a Ebrard dentro del gabinete presidencial como “el coyote en el gallinero” por su experiencia, a diferencia de la mayoría de los funcionarios.