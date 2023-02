Califican al abogado de GL de “calumniador y chueco”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un falsario, calumniador y chueco, al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien el día martes en el juicio contra el exsecretario de Seguridad trató de involucrarlo en un soborno millonario financiando por el capo Jesús “El Rey” Zambada.

“Lo del miércoles es una muestra clara el quererme involucrar, abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el defensor de García Luna es parte de la misma mafia y toda la red delincuencia política y financiera que imperó en el país.

Señaló que es una vergüenza que los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, García Luna adquiriera un poder omnímodo y se convirtió en un hombre muy poderoso, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón.

“Se equivocó el abogado porque Supuestamente el dinero que me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a Fox, no entendieron la consigna de que todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos”.

Que raro que agencias de EU no hayan declarado en juicio

Así también, criticó que en el juicio en contra de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, no hayan declarado los integrantes de agencias estadounidenses encargadas del combate al narcotráfico.

También cuestionó que no se haya permitido que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Miami, Florida, pues señaló que si se desea conocer sobre un delito se le debe de seguir la pista al dinero.

Anuncia veto a ley

En otro tema, Andrés Manuel López adelanta que vetará la ley que promueve Morena que busca elevar multas por injurias contra él.

“No sé quién la hizo, pero yo no necesito eso, yo no la promoví. Lo voy a vetar”, aclaró el presidente.

Y luego de que autoridades de agricultura de Estados Unidos expresaran su “decepción” por el decreto que restringe el uso de maíz transgénico, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que no hay una ruptura con el principal socio comercial de nuestro país.

“No hay ruptura, es fijar con claridad el que no se admite el transgénico para alimento humano”.

En una de esas van Salinas y EPN a protestar

Ante la convocatoria que han hecho mexicanos en España para manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 26 de febrero frente a la embajada de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, riendo, que “en una de esas” acuden los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quienes viven en ese país.

López Obrador aseguró que en España viven “muchos conservadores”.

Además, afirmó López Obrador afirmó que su Plan B en materia electoral está lo suficientemente fuerte para que pase en la Suprema Corte de Justicia Nación ante los amparos que ha presentado la oposición, pues señaló que es una reforma que tiene poco alcance y lo que busca básicamente es ahorrar.

Acusó a los consejero del INE de que su rechazo al Plan B en materia electoral tiene como fondo agruparse en contra de su gobierno y de su movimiento de transformación y que regrese el régimen de corrupción y los acusó de ser antidemocráticos así como defensores y encubridores de los fraudes electorales.

Pide detallar en actas de defunción muertes por sobredosis de droga

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todo el sector Salud a que detalle en las actas de defunción las muertes por sobredosis de drogas y especificar de qué sustancia se trata.

López Obrador señaló que el objetivo es tener un control y más información de dónde están ocurriendo estos casos para dar una atención especial.