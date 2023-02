Morena no pidió detener el Salario Rosa: Horacio Duarte

El partido de Morena no pidió que se detenga la dispersión de los programas sociales como el Salario Rosa en el Estado de México durante el proceso electoral, sino que se frene la publicidad sobre este esquema de apoyo, afirmó Horacio Duarte, coordinador de precampaña de Delfina Gómez.

“Lo que nosotros planteamos no fue detener la dispersión, lo digo con todas sus letras, los priistas mintieron con mucha claridad queriendo distorsionar lo que nosotros planteamos. Ya me estoy acostumbrando en el Estado de México a que el PRI no lee los comunicados, no lee las entrevistas, distorsiona y quiere generar una falsa percepción”, apuntó.

Dijo que de acuerdo con los informes del tricolor, a los que tiene acceso, se plantea cómo tema obsesivo que Morena quiere parar de manera determinante la entrega de Salario Rosa y “eso no fue lo que pedimos”.

Puntualizó que plantean detener la difusión del mismo por parte del gobierno del estado, pues hay dos etapas en los programas sociales, una es la operación de los mismos y otro su difusión.

“Nosotros simplemente abordamos el tema de la difusión, por lo que la autoridad electoral es la encargada de definir si la publicidad incide legal o ilegalmente en el proceso electoral”, apuntó.