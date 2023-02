Chong es el único interlocutor del PRI: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, negó que durante su reunión con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, haya concretado acuerdos en materia legislativa, y aclaró que el coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, es el único interlocutor de ese partido para definir temas relacionados con el Senado.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que no invitar al líder del grupo parlamentario del PRI a la reunión no fue una falta de respeto ni de cortesía política.

“No es de mi parte ninguna falta de cortesía, porque los acuerdos lo celebro con los coordinadores de grupos parlamentarios. Es un asunto entre ellos, no me meto a eso, me da tristeza que esté así, pero no me introduzco a los conflictos internos de los partidos”, expresó.

El presidente de la Jucopo explicó que recibió a Alejandro Moreno para escucharlo, porque “como presidente de la Junta y como líder del grupo parlamentario, siempre atiendo a todos”.

“Yo me reúno seguido con todos, no combino y tampoco confundo mis facultades”, subrayó.

Descartan injerencia de “Alito” Moreno

Luego de la reunión privada que sostuvieron el martes pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, senadores priistas críticos del dirigente partidista descartaron que pueda intervenir en decisiones que sólo conciernen a la Cámara Alta.

El coordinador de la bancada tricolor, el hidalguense Miguel Ángel Osorio, quien guardó silencio casi 24 horas después de haber sido ignorado por el dirigente priísta en su encuentro con el senador Monreal, negó que la decisión de Morena de convocar a las comisiones dictaminadoras para que discutan y voten la minuta del Plan B haya sido resultado de la visita de Moreno Cárdenas al Senado.

Se reúnen Monreal y Ebrard

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal se reunió con el canciller, Marcelo Ebrard, para revisar diversos instrumentos y convenios internacionales.

En Twitter, el zacatecano, publicó una fotografía de ambos, quienes aspiran a la candidatura presidencial por Morena, sonrientes y sentados en una terraza.

“La política exterior de nuestro país recobró su decoro y dignidad. El Presidente tiene en el canciller Marcelo Ebrard un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo”, subrayó Monreal.