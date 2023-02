El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que recientemente “bautizó” a una habitación de su residencia oficial con el nombre de “Benito Juárez, en homenaje a las buenas relaciones que mantuvieron el Benemérito de las Américas y el ex presidente estadounidense, Abraham Lincoln.

Momentos antes de montar una guardia de honor al pie del Monumento a Abraham Lincoln, en el parque del mismo nombre ubicado en Polanco, el diplomático explicó que la recámara principal, donde se hospeda a visitantes distinguidos, la nombró Abraham Lincoln, mientras que la otra habitación, en la que son alojados congresistas de Estados Unidos, la designó como “el cuarto de Benito Juárez”.

“Porque la relación entre el presidente Lincoln y el presidente Juárez fue una relación unida, donde si no hubieran tenido ellos la comunicación ni el entendimiento, no tuviéramos el México de hoy, no tuviéramos el Estados Unidos de hoy”, expresó.

En un mensaje ante los medios de comunicación, el embajador Salazar señaló que en el marco del Día de los Presidentes, que se festeja este lunes en Estados Unidos, “quiero levantar esta unión tan fuerte y tan buena y para siempre que tenemos entre los Estados Unidos y México”.