La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, aseveró que se niega a un destino ominoso del Plan B electoral y confía en que la participación ciudadana vencerá el autoritarismo en el país.

Expuso que en el país “veníamos empujando un proceso de democratización” y el Presidente cuando candidato fue protagonista de ello, “por eso me sorprende que el poder transforma a las personalidades”.

En tribuna, dijo que muchos de los que lucharon por el proceso de democratización en el país, ahora avalan una regresión legislativa y ominosa.

Dijo que la reforma electoral pone en riesgo la injerencia de gobiernos estatales y federales y con ello el riesgo de una elección de Estado.

“Es el rostro de una regresión autoritaria con un peligroso perfil”, concluyó la exgobernadora de Tlaxcala.

“Traición a la patria”: MC

Por su parte, Dante Delgado, senador y líder de Movimiento Ciudadano (MC), calificó de traición a la patria el promover e impulsar una reforma electoral desde el poder en este momento y en vísperas de la elección presidencial más concurrida de la historia del país.

“Eso para mi es traición a la patria, poner a prueba un ejercicio democrático en un momento en que la polarización ha sido alentada desde el poder público del país es un alto riesgo para la estabilidad social”, subrayó.

Criticó la actitud “servil y lacayuna” de quienes sirven al Presidente de la República y defiende en tribuna el Plan B presidencial que dijo es una reforma “regresiva, tóxica y pervertida y antidemocrática de López Obrador”.

En tribuna, anunció que Movimiento Ciudadano presentará de inmediato la acción de inconstitucionalidad ante este abuso de poder, porque esta reforma pone en riesgo la estabilidad social del país.

Así también, el senador del PAN, Damián Zepeda, desde tribuna, le recordó a Morena y sus aliados que no se les olvide que en diciembre la aprobaron. No estuviéramos en este embrollo si no hubieran aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.