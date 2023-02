Para nosotros es muy importante la unidad: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum calificó como una “reunión” cordial el encuentro que sostuvo con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa este miércoles indicó que el encuentro se dio porque el legislador solicitó hablar de “algunos temas”.

“Cuando estuve en el Senado, él planteó que, si podíamos platicar de algunos temas, tanto de la ciudad como nacionales; fue una reunión cordial, no es que hayamos llegado a acuerdos concretos”.

Remarcó que “para nosotros es muy importante la unidad del movimiento, y fue una plática cordial”.

Difícil suponer que FCH no sabía de delitos

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum arremetió con el expresidente Felipe Calderón, al afirmar que hoy se conocen los delitos que cometió Genaro García Luna, aunque “es difícil suponer que Calderón no sabía”.

En entrevista indicó que “es trágico que haya pasado esto en nuestro país”, una persona que llega a la presidencia a partir de un fraude electoral, que para legitimarse decide hacer una guerra en su propio país, supuestamente contra el narcotráfico, pone a un personaje que, entonces suponíamos y hoy sabemos, se enriqueció, que hizo acuerdos y que además mintió y es difícil suponer que Calderón no sabía.

Agregó que “lo más importante, lo más importante es que nunca vuelva a ocurrir, México es un país maravilloso, grande por su gente y es una pena, una vergüenza que esto haya ocurrido. Por eso hay que seguir luchando por la democracia, porque cuando no hay fraudes electorales, es mucho más viable que no ocurran estas cosas; pero no solo eso, que el pueblo esté pendiente de quiénes son los que cometieron esta terrible situación que vivió nuestro país, que apenas comienza a tener un final del túnel”.