Exministro Cossío es un corruptazo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el jueves al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz como un corruptazo, conservador y un hipócrita.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que en sexenios pasados el Poder Judicial estaba subordinado al Poder Ejecutivo.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea buscó que se investigará a fondo el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, algo que no ocurrió, pues acusó que intervino el presidente, y donde “ahí estaba el ministro Cossío”.

Respalda que una mujer sea presidenta del INE

También el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su respaldo a la decisión del Tribunal Electoral para que una mujer esté en la Presidencia del INE. “Está muy bien, las mujeres suelen ser más honestas, responsables”, dijo.

Al cantar el coro de la canción “Agárrense de las manos”, de José Luis Rodríguez “el Puma”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la próxima marcha en defensa del INE, pues señaló que en está estarán reunidos políticos e intelectuales de diversas posturas políticas, como el expresidente Vicente Fox y Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, con los priistas Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong.

Señaló que no se puede menospreciar la fuerza del bloque conservador, y reconoció que será un error subestimarlo, pues reconoció que son millones de seguidores “nada más que ya no sigan creciendo”.

En Palacio Nacional el presidente dijo que en el pensamiento conservador hay un especie de fanatismo.

Juicio a Luna ayudará a que nunca se repitan hechos de corrupción

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador señaló que el juicio a Genaro García Luna ayudará a que nunca se repitan hechos de corrupción y mal gobierno.

“Va a ayudar a que se conozca la verdad, para que nunca más se repitan estos hechos lamentables, ofensivos, vergonzoso, que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno”, comentó.

Propone aumentar lista de enfermedades de trabajo

En otro tema, en la sesión ordinaria del jueves de la Cámara de Diputados se presentó y turnó a comisiones para su análisis, una iniciativa que envió el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador que propone reformar la Ley Federal del Trabajo para actualizar y ampliar la lista de enfermedades de trabajo; e incorporar 115 tipos de lesiones, con lo cual pasarían de 409 a 524, en la tabla para la valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

Además aseguró que no es ilegal que haya proveedores en el gobierno y en caso que haya alguna irregularidad, como un sobrepago o un sobreprecio en licitaciones, existe la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue, pues afirmó que en su gobierno no se permite la corrupción y no hay impunidad.

“No es ilegal que haya proveedores en el gobierno, no existe ninguna ley que lo impida, al contrario, la Ley de Obras Públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores”, finalizó.