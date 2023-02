Critican en el Capitolio cambios legales al INE

Bob Menéndez y Michael McCaul, líderes de los comités de Asuntos Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos criticaron los cambios legales al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Regresar a México a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente no sólo hace retroceder el reloj de su democracia, sino también de las relaciones entre EU y México”, mencionaron en un mensaje.

“A pesar de su esperanza de ser recordado como un demócrata y defensor de los más vulnerables del país, los continuos esfuerzos del presidente López Obrador para socavar la autonomía e independencia del INE seguramente consolidarán su legado como todo lo contrario”, declararon.

¿Joe Biden evalúa potenciales amenazas a la democracia?

Días anteriores se informó que la embajada de Estados Unidos en México ha enviado diversos reportes al gobierno de Joe Biden, en los que evalúa potenciales amenazas a la democracia en el país.

Una nota publicada en la primera plana del The New York Times señala que según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados para hablar públicamente, se han enviado dichos reportes a Washington.

La víspera, el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada cláusula de vida eterna de los partidos satélites.

Funcionarios electorales citados por el Times indican que la reforma los obligará a eliminar miles de empleos, incluyendo la mayoría de empleados que organizan elecciones a nivel local e instalan casillas electorales en el país.

Protestas

Diversas organizaciones civiles convocaron el martes pasado más de 80 concentraciones en diferentes ciudades de México y el extranjero para protestar en contra de la reforma electoral planteada por el presidente López Obrador.

Las manifestaciones, en las que participarán 118 organizaciones, se realizarán el próximo domingo en 83 ciudades diferentes, siete de ellas en el extranjero, anunciaron los organizadores, agrupados bajo la asociación Unid@s, en una conferencia de prensa.