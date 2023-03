Hace tres años se confirmaba el primer caso de covid en México

Un 27 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de covid-19 en México.

Un hombre de 35 años, residente de la Ciudad de México con antecedentes de viaje a Italia, fue quien presentó síntomas leves de catarro común 24 horas después de su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El hombre dio positivo a las pruebas realizadas para el SAR-CoV-2 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Tras la confirmación del caso, el paciente fue puesto en aislamiento hospitalario.

La información se dio a conocer un día después, el 28 de febrero de 2020, en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, lo calificó como el “primer caso importado”.

También se dio a conocer otro caso que fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, en el que una persona de 41 años de edad dio positivo.

Alcocer Varela aseguró que México estaba preparado para atender las necesidades, a las que se sumaron hospitales privados.

El comunicado emitido por la Secretaría de Salud puntualizó que “de acuerdo con el reporte, quedan pendientes los resultados de las pruebas realizadas a siete personas más en territorio nacional. De ellas, cinco son familiares del primer caso confirmado, quienes también se encuentran en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), aunque no presentan síntomas; otras dos personas de sexo masculino que están asintomáticos, uno en el Estado de México y otro en la Ciudad de México, y que permanecen bajo observación”.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que en ese momento no había razón científica o de salud pública para suspender actividades laborales y escolares debido a que no había transmisión generalizada.

Las primeras declaraciones de quien se convirtió en el ‘vocero oficial de la pandemia‘, Hugo López-Gatell, hablaban de un ‘escenario catastrófico’ de 60 mil muertos. Muy pronto llegó ese escenario y, como práctica recurrente del actual régimen, se culpó a los gobiernos pasados y a los medios de comunicación por el fracaso en la estrategia de contención del virus.

Según los datos de la Secretaría de Salud, hasta el corte del 26 de febrero del 2023, la cantidad de decesos a causa del covid-19 casi alcanza los 333 mil, es decir, 650 % por encima del ‘escenario catastrófico‘ previsto por el experto López-Gatell. Estos son datos oficiales, sin contar las decenas de miles de muertos por covid que no fueron reportados, porque no se atendieron en hospitales.

Según el Inegi, entre 2020 y 2022 hubo un exceso de mortalidad de más de 650 mil personas, de las cuales más de 315 mil murieron solo en 2020. La llamada ‘cifra negra’ de muertes por el nuevo coronavirus no se hará oficial en ningún momento.

Según datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, alrededor de 170 mil menores se quedaron sin sus cuidadores durante la pandemia, mientras que 158 mil se quedaron sin papá, mamá o ambos.

Tres años después del primer caso de covid-19 en México se traducen en siete millones 450 mil contagios, 333 mil defunciones, 170 mil menores en orfandad.

“La pandemia está controlada”, asegura Sheinbaum

A tres años del primer caso confirmado de covid-19 en la Ciudad de México, la pandemia está controlada, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, precisó que fueron años muy difíciles, pero ahora no hay incremento en las hospitalizaciones, a pesar de que continúan los contagios.

“Al día de hoy está, no sé cuál sea el término epidemiológico, no sé si vaya a decir alguna palabra que no corresponda a la epidemiología, pero yo diría que está controlado: no hay incremento en hospitalizaciones, sí llega a haber contagios, pero los contagios se llega a las entidades de salud, inclusive hay otros medicamentos que tiene disponible el sector salud”, dijo.

China exige a EE. UU. que deje de “politizar” sobre el origen del covid-19

Este lunes China deploró ser objeto de “difamaciones” después de que organismos estadounidenses concluyeran que la covid “muy probablemente” se originó por una fuga en un laboratorio chino.

“El rastreo de los orígenes de la covid es una cuestión científica y no se debe politizar. Las partes implicadas deben dejar de inflar la teoría de las fugas de laboratorio y de difamar a China”, dijo la portavoz de Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa.

Rastreo del origen del covid

El presidente de EE. UU., Joe Biden, pidió al inicio de su mandato, en mayo de 2021, a la comunidad de inteligencia que investigara los orígenes de la pandemia.

China insiste en oponerse a “cualquier tipo de manipulación política” sobre el origen de la covid, y ha arremetido repetidamente contra Washington a raíz de los informes de sus servicios de inteligencia que, pese a no llegar a un consenso sobre la procedencia del virus, no descartan que fuera producto de un accidente en un laboratorio.

Los funcionarios del país asiático se remiten al informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en marzo de 2021 tras visitar la ciudad china de Wuhan, donde se comenzaron a propagar los primeros casos de covid en 2019.