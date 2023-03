El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, nombró como nuevo abogado general de esta casa de estudios a Hugo Alejandro Concha Cantú, e hizo un amplio reconocimiento a su antecesor, Alfredo Sánchez Castañeda.

En la Sala “Justo Sierra” de la Rectoría, Graue Wiechers dio la bienvenida a Concha Cantú, quien se comprometió a servir a la Universidad Nacional con toda su capacidad y espíritu universitario.

Asimismo, expresó sentirse muy honrado con este nuevo encargo y aseveró que buscará apoyar a todas las entidades que forman esta casa de estudios.

Antes, Alfredo Sánchez Castañeda agradeció al rector Graue la oportunidad de trabajar a favor de la UNAM, y dijo sentirse satisfecho de la labor realizada por todo el sistema jurídico universitario en este tiempo.

Hugo Alejandro Concha Cantú es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Relaciones Internacionales por The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University.

A partir de 1994 es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y ha sido investigador visitante del Centro de Estudios de México, Fundación Ortega y Gasset, en la Universidad Pompeu Fabre, Barcelona.

Entre los cargos que ha ocupado están: asesor del procurador general de la República (1994); subdirector de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asesor del abogado general de la UNAM (1995-1996); asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2000 y 2002); y consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2000.