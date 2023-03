Promulgación de Plan B, atorada por falta de firma

El Plan B de la reforma electoral, aprobado el pasado 22 de febrero por el Senado de la República, no ha sido promulgado debido a la falta de las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y su secretario, aseguró el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado explicó que el documento está atorado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y mientras no la suscriban dichos servidores públicos no podrá ser enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.

Monreal Ávila hizo un respetuoso llamado al presidente de la Cámara de Diputados a fin de que ya estampe su firma en el documento, que el Senado le envió desde el miércoles de la semana pasada, para poder concluir con el proceso administrativo.

“Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado. No es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente”, manifestó.

PAN y Morena se confrontan

Además, este martes se confrontó Morena y el PAN en la sesión del Pleno del Senado de la República, por la concentración que se llevó a cabo el domingo pasado en el Zócalo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los senadores panistas colocaron en sus escaños un cartel con las leyendas “Nos faltó Zócalo” y “La Ley sí es la Ley”. En tribuna, la vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, agradeció a las miles de personas que “con valentía y visión democrática” participaron en la movilización.

La senadora de Morena, Antares Vázquez, celebró la democracia mexicana, en la que dijo: “Hoy la oposición tiene total libertad de marchar y expresarse sin ningún problema”.