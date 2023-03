Publican en el DOF Plan B de la reforma electoral

El Ejecutivo publicó en la edición del jueves del Diario Oficial de la Federación (DOF) el llamado Plan B de la reforma electoral, avalado la semana anterior por el Senado de la República, con 72 votos a favor de Morena y sus aliados, y 50 en contra de la oposición.

Tras su aprobación el 22 de febrero, el Senado remitió al Ejecutivo las reformas realizadas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con la publicación del Plan B, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo quedó cesado de forma inmediata de su cargo.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, adelantó que se presentarán todos los recursos disponibles para frenar el Plan B, por lo que confió en que pronto regrese Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva.

INE alista implementación del Plan B

Luego de la publicación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará este viernes para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para la implementación del Plan B de la reforma electoral, la cual ha advertido el órgano electoral que pone en riesgo su operación.

Con el fin de modificar los instrumentos normativos y administrativos del Instituto, se creará el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.

El INE también nombrará como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Roberto Heycher Cardiel Soto, quien se desempeña como director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Cardiel Soto estará al frente de la Secretaría Ejecutiva tras el cese de Edmundo Jacobo, con la publicación del Plan B.

Cesan a secretario ejecutivo del INE

El artículo 17 transitorio de la reforma establece que “dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”.

Señala que de inmediato el Consejo General del INE debe nombrar de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho.

En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, se designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla con los requisitos correspondientes.

¿Quién es Edmundo Jacobo?

Edmundo Jacobo se ha desempeñado como secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de 2008 a 2014.

Luego de la transición al INE, siguió al frente de la Secretaría Ejecutiva desde abril de ese año hasta este jueves tras la publicación del Plan B.

La Secretaría Ejecutiva tiene entre sus atribuciones la representación legal del INE, así como nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Sin embargo, la reforma electoral reduce al secretario ejecutivo como auxiliar del consejero presidente, limitando así sus atribuciones.

Por lo anterior, anunció que solicitará una amparo para buscar su restitución como secretario ejecutivo del INE, luego de que fue cesado, acción que calificó como arbitraria e ilegal.INE interpone juicio ante TEPJFEl INE interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, establecido en el Plan B de la reforma electoral.

En un comunicado señaló que si bien se cumplirá la ley, afirmó que “este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”.

“Así, al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”, subrayó.

Apuntó que la Constitución establece que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General.

Pese a la salida de Edmundo Jacobo Molina, el INE aclaró que prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales, para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta.