Familiares de los marinos desparecidos el 5 de marzo de 2022 marcharon de la Torre del Caballito a Palacio Nacional, en donde colocaron una manta de los navales víctimas y llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al almirante Rafael Ojeda Durán, para que les den respuesta del caso.

Judith, hermana del marino Victoriano Rodríguez Zurita, comentó que su hermano y Óscar González Andrade fueron asignados como escoltas del senador de Morena, José Narro Céspedes, luego de solicitar protección con motivo de promover la consulta sobre la revocación de mandato presidencial.

Remarcó que han pasado 365 días y no hay noticias de su paradero; no saben dónde está y cómo está.

Sostuvo que con la desaparición de un ser querido destruyen a una familia completa: padres, hermanos, parejas, hijos, sobrinos, y es algo que no cesa, “el daño ya está hecho”.

“Invitamos a la sociedad a no ser insensible al dolor que vivimos todos los que hoy estamos aquí, levantando la voz para no olvidar a los que no están, alzando la voz por los que han callado… No seas indiferente y te enojes porque hoy bloqueamos o hacemos tráfico, nosotros traemos la herida abierta y sangrando”, manifestó.