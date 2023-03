Mujeres panistas protestan frente a Palacio Nacional

En contra del machismo, misoginia y discurso contra el feminismo del presidente Andrés Manuel López Obrador que deriva en mayor violencia, ataques y feminicidios, se manifestaron frente a Palacio Nacional secretarias, senadoras y diputadas federales del Partido Acción Nacional.

Frente a la residencia presidencial amurallada en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, condenó que todos los días se estén matando a 11 mujeres y que desde que el presidente llegó al poder han asesinado a 17 mil 138 mujeres y no pasa absolutamente nada.

“El presidente lleva cuatro años escondiéndose, no nos quiere ver, no nos ve, pero sí nos escucha y nos escuchó hace años gritar una y otra vez que un violador no sería gobernador y no, no es gobernador, pero sí es senador de Morena”, condenó la secretaria al referirse a Félix Salgado Macedonio.

Lamentó que el presidente esté amurallado en Palacio Nacional, porque le tiene miedo a las mujeres, pero hace bien, dijo, porque serán las mujeres las que lo saquen del gobierno.

Laura Esquivel cuestionó también los linchamientos a los que se enfrentan muchas legisladoras por parte del Ejecutivo y repudió como López Obrador “violenta y ataca” a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por imponer “a su candidata plagiaria”.