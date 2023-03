Revelan empresas vinculadas a Luna

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló a detalle el esquema de empresas encabezadas por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y Barbados.

Indicó que de 2006 a 2012 se suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna por 316.6 millones de dólares, y del periodo 2012 al 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se suscribieron 19 contratos con estas empresas por 410.1 millones de dólares y 363.8 millones de pesos.

Detalló que la empresa NUNVAK Inc. recibió contratos por 448.8 millonésima de dólares y 337.2 millones de dólares; NUNVAK Technologies Inc. obtuvo contratos por 208.8 millones de dólares; Nice Systems Ltd. contratos por 69.1 millones de pesos; y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC por 26.6 millones de pesos.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez señaló que a través de la empresa NUNVAK el ex secretario de Seguridad Pública recibió dinero para instalarse en Florida.

Vínculo comercial entre PAN y García

Además señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una transferencia interbancaria por un millón 160 mil pesos a GLAC Security Consulting Technoligy Risk Management SC, la cual es una de las empresas de Genaro García.

Al presentar un informe sobre las operaciones financieras del entramado de corrupción encabezado por García Luna, el titular de la UIF dijo que el exfuncionario usó una estructura corporativa con sede en Miami, Florida, que a su llegada le dieron 10 millones de dólares para su instalación en ese estado de la Unión Americana.