“Falso que odie a los pobres”, responde De Hoyos a AMLO

Gustavo de Hoyos, aspirante ciudadano a la Presidencia de la República, negó que desprecie a los pobres como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del viernes en Palacio Nacional. “Es absolutamente falsa esa aseveración”, replicó.

Expuso que una de las acciones de las que más se enorgullece el titular del Ejecutivo Federal, que es el aumento sustancial del salario mínimo, fue una propuesta suya, lo que comprueba que ha trabajado desde la iniciativa privada para mejorar las condiciones de vida de los estratos económicos más bajos.

Lamentó que el presidente López Obrador no se preste a debatir propuestas y solo descalifiqué a quien no concuerda con sus políticas públicas; sin embargo, señaló que no lo intimida con sus ataques.

“Soy uno más de los que ha señalado tratando de descalificar, creo que es lamentable que en lugar de debatir ideas, se lancen este tipo de descalificaciones, que dicho sea de paso, para nada nos inmoviliza ni nos da miedo, todo lo contrario, nos hace doblegar el esfuerzo”, dijo.

Mencionó que no es una de sus prioridades proponer que se investigue al presidente López Obrador, una vez que termine su mandato; no obstante, sí hará evidentes los errores que ha cometido durante su gobierno.

Por otra parte, refirió que no buscará reunirse “en el cortísimo plazo” con los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, quienes encabezan la coalición Va por México, porque su prioridad será recorrer el país a partir del 15 de abril.