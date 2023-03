Rechaza AMLO informe de EE. UU.

Este martes, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en México, en el que señala que prevalece la impunidad, la corrupción y las agresiones a periodistas.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No es para enojarse, no es cierto. Son unos mentirosos”.

En ese sentido, López Obrador consideró que esta práctica “es como si nosotros los evaluamos sobre situaciones internas” y, en este contexto, salió en defensa del ex presidente Donald Trump:

“Lo van a detener, creo que hoy, por un asunto. Si fuese así, todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que él sea el que decida. Todo esto en plan de amigos, nada más para ver si van cambiando porque ya como se dice coloquialmente, ya chole”.

El Ejecutivo federal consideró que esto no tiene nada que ver con el presidente Joe Biden, sino de otros sectores que son muy injerencistas. “Es como si aquí nosotros, los evaluamos: oye, por qué no liberas a Julian Assange, si estás hablando de periodismo y libertad, ¿por qué lo tienes preso? Si se habla de actos de violencia, cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa. Y así, por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes”.