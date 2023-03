El canciller Marcelo Ebrard señaló que, de llegar a la presidencia, continuaría con los programas implementados durante la administración del presidente López Obrador, además de que impulsaría su mejora.

“De los que estamos apuntados, el único sucesor de él (López Obrador) he sido yo en la Ciudad de México, entonces yo para él no soy un enigma”, afirmó en entrevista con Joaquín López Dóriga en su espacio de Radio Fórmula, donde el periodista consideró que el canciller no es el número 1 del presidente, porque ve a la delantera la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y sobre los dichos de William Barr y Mike Pompeo, Ebrard afirmó que son falsos. Comentó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoce que México está trabajando en contra de los cárteles, y señala que ha sido “muy presionado” durante su comparecencia.

Aseguró que Blinken dijo que “México está haciendo mucho” para este tema.

El funcionario sostuvo que al igual que los dichos del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, y el exsecretario Mike Pompeo, son falsos, pero les conviene electoralmente.