El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que si el PAN impone al candidato para la jefatura de gobierno, el PRI podría dejar la alianza “Juntos por la CDMX”.

Asimismo, en entrevista con medios de comunicación, el edil sostuvo que el método idóneo para elegir al abanderado sería a través de una encuesta, y que él es el mejor perfil para encabezar la candidatura, pues es conciliador, tiene diálogo y buena relación con todas las fuerzas políticas.

“Esto no es como decir a ti te dimos el Estado de México y ahora a mí me toca la presidencia y la jefatura de gobierno, así no funciona. Tenemos que ir con el candidato o candidata más capaz y competitivo, si es así, por supuesto que sumaríamos esfuerzos, pero si el esquema es una designación de imposición, pues por supuesto que el PRI no participaría en avalar una candidatura así, y no solamente en la candidatura a la jefatura de gobierno, yo creo que en las candidaturas para las alcaldías tampoco”, sostuvo.

Recalcó que el PAN no “llevará mano” para elegir al candidato en la Ciudad, como han expresado equivocadamente algunos.