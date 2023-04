El padre Alejandro Solalinde aseguró junto con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afinan una propuesta llamada Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conméxico) con lo cual desaparecería el actual Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista a medios tras reunirse con el mandatario por hora y media en Palacio Nacional, Solalinde explicó que con esta nueva Coordinación ningún mando militar estaría a cargo de la política migratoria.

¿Se contempla Francisco Garduño en esta nueva era? se le preguntó a su salida de Palacio Nacional.

“Yo creo que no, pero no me toca a mi decirlo, la estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari”, dijo Solalinde, defensor de migrantes y activista.