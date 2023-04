El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, arremetió contra el senador estadounidense, Lindsey Graham, quien aseguró que el fentanilo se produce en México y que los cárteles de la droga dominan varias partes del territorio nacional.

El legislador mexicano llamó “cretino” a su par norteamericano y sostuvo que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, en alusión a que Estados Unidos es parte del problema de drogas y de la violencia que se vive en ambos países.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, es usted un cretino senador Lindsey Graham. Viendo no quiere ver, parafraseando a San Mateo. Pasa ante usted el tráfico, venta incontrolada de armas y fentanilo, dice no verlo. ¿Estrategia electoral o distorsión de la realidad?”, escribió Mier Velazco en su cuenta de Twitter.

El lunes el senador estadounidense compartió un video en el que sostuvo que el fentanilo se produce en México “y los cárteles de la droga están operando abiertamente en su país envenenando a los estadounidenses”.

En la publicación, compartida en Twitter, Graham aseguró también que son cárteles mexicanos los que operan en las principales ciudades estadounidenses, e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la estrategia de seguridad en el territorio mexicano: “Si no cambia sus políticas, tomaremos el asunto en nuestras propias manos”, advirtió.