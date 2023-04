El 54 % de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en el Senado, reveló la Tercera Encuesta Nacional sobre el Senado de la República (Enser 2023), difundida por el Instituto Belisario Domínguez.

Un 59 % de los encuestados refirió que la honestidad debe de ser la principal característica de los senadores; el 13 % dijo que la cercanía; el 12 % se pronunció por dar resultados; 6 % por la preparación; 5 % por la experiencia y el 2 % por el liderazgo.

Del total de encuestados, 54 % dijo tener poca o nula confianza en el Senado y 41 % afirmó que tiene mucho o algo de confianza.

La encuesta indica que 47 % aprueba mucho o poco la forma en que las senadoras y los senadores realizan su trabajo, y el 41 % lo desaprueba poco o mucho.

Un 89 % de los encuestados señaló que se mantiene la percepción de que es difícil acercarse a una senadora o a un senador para recibir ayuda en la resolución de un problema.

Se indica además que la televisión sigue siendo el principal medio por el que el 57 % de las personas se informa acerca del Senado, en tanto un 28 % lo hace por medio de Internet.

El 88 % de las personas encuestadas no sabe o no conoce cuántos senadores hay en total, mientras que el 50 % no sabe cuánto tiempo duran los senadores en el cargo.

Al 38 % le interesan los asuntos que se discuten en el Senado; al 31 % sólo unos temas; al 18 % no le interesa y el 13 % no sabe qué asuntos se discuten.