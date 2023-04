Después de más de 48 horas que fue rescatado un grupo de más de 100 migrantes en el municipio de Matehuala, derivado de la desaparición de 23 personas que partieron desde Guanajuato y se dirigían a Saltillo, Coahuila, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, detalló que el Estado está brindando la atención a los 105 indocumentados que estaban secuestrados en diversos puntos.

En entrevista, abundó que luego de recabar la declaración de los indocumentados, el Estado se ha encargado de brindar el acompañamiento, servicio médico y alimentación en un centro de atención a migrantes en el mismo municipio del Altiplano Potosino.

Gallardo Cardona reconoció que esta ruta de riesgo, que es toda la carretera 57 y que atraviesan los migrantes, va desde Guanajuato pasando por Matehuala hasta llegar a Saltillo, Coahuila, para posteriormente cruzar la frontera. Sin embargo, sentenció que la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí ya integra la carpeta de investigación para proceder en contra de la empresa Eiffel, pues señaló que se exhibió la forma en la que operan pidiendo hasta 60 mil pesos por persona y los entregan deliberadamente a la delincuencia organizada.

“La empresa turística era quien promovía estos coyotajes, eran los que recibían dinero; las investigaciones están sobre ellos porque recibían pagos de 60 mil pesos y ellos mismos entregaban a la delincuencia estas personas para que ellas los llevaran al norte y cobrarán otros 60 mil pesos”.

En este sentido, exhortó a que el Gobierno del Estado de Guanajuato haga una investigación exhaustiva a estas empresas que falsamente se anuncian como de servicios turísticos, situación que además calificó como una “tontería que vayan en un viaje turístico de Guanajuato a Saltillo”, ya que aseguró que la indagatoria en este caso apunta a que las operadoras de viajes tenían el contacto para entregarlos (a los migrantes) en Matehuala, Saltillo y Doctor Arroyo, para que los llevarán al río Bravo.

El gobernador potosino incluso recalcó que en este caso no se presentó ninguna denuncia de familiares de los viajeros, porque no eran turistas como la empresa informó en un inicio. También comparó el caso con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Si no había denuncia de familiares quiere decir que no eran mexicanos, recordarán el caso de los 43, [que al poco tiempo] luego se movilizaron las familias; aquí no, ninguna denuncia porque todos son gente centroamericana y los familiares ni siquiera sabían que estaban perdidos, ellos están con la idea de que los van a llevar a los Estados Unidos”.

Carreteras vulnerables ante falta de operatividad de GN

Ricardo Gallardo reconoció que la falta de seguridad en las carreteras convierte el andar no solo de los migrantes sino de cualquier persona en un peligro, y es que consideró que la Guardia Nacional (GN) está rebasada en este sentido, pues el estado desde hace un año ya ha solicitado mayor presencia en esta ruta de la 57, sin que a la fecha se fortalezcan los patrullajes.

Ante ello, destacó que en este mismo mes San Luis Potosí será el primer estado en todo el país en terminar un cuerpo policíaco dedicado a la seguridad en carreteras con la Guardia Civil de Caminos, la cual constará de al menos 100 elementos y una flotilla en una primera etapa de 50 vehículos Mustang, Camaro y Challenger, con la capacidad de dar alcance a cualquiera en las carreteras potosinas.

“A todos los que decían que estaba loco por crear una policía de caminos, ya vieron que sí se ocupa y es una demanda que hemos estado haciendo en el último año, porque las carreteras les faltan más cuidado, la Guardia Nacional tiene que echarle más ganas a las carreteras; está sobrepasado”.

San Luis Potosí será también el primer estado en firmar un convenio con la Federación para actuar de forma conjunta con la División de Caminos de la Guardia Civil del Estado, en patrullar las carreteras.

Hay 11 menores entre los migrantes rescatados en Matehuala

Luis Enrique Hernández Segura, titular del IMEI, compartió que los grupos de migrantes están siendo resguardados pues “podrían ser buscados por sus traficantes”. Al momento se tiene el registro de que son al menos 40 originarios de Venezuela, seis de Honduras y cinco de El Salvador.

Asimismo, confirmó que de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, se han contabilizado un total de 11 menores entre niñas, niños y adolescentes, así como 14 mujeres y más de 25 hombres.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó ayer domingo que el pasado sábado 8 de abril la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha puesto a disposición del INM a 27 personas extranjeras, 23 de ellas de nacionalidad venezolana y cuatro originarias de El Salvador.