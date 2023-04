Analizan poner fin a emergencia sanitaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gabinete de Salud federal analiza poner fin a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, así como lo hizo este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que este anuncio dependerá de las condiciones de salud, de análisis de especialistas y de lo que “más convenga al pueblo de México”.

Aseguró que en Estados Unidos intervienen “otros factores”, pero en México —indicó— “la salud es primero”.

Así también, anunció que en su conferencia matutina se estrena una nueva sección llamada “Adicciones y salud colectiva”, que será presentada por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con el objetivo de alertar de los daños por el consumo de drogas, especialmente del fentanilo, pues manifestó que “las muertes por fentanilo es una pandemia”.

No hay que limitar funciones del TEPJF

En otro tema, a pesar de que dijo que no es “confiable”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que los partidos políticos busquen una reforma que limite las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No hay que limitarlos, no, no, no, lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar”.

Y ante las voces que aseguran que la compra del Gobierno Federal de 13 plantas de generación de energía a Iberdrola tuvo un costo de casi seis mil millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó fue una “muy buena decisión” y conveniente para las dos partes.

Reconoce secuestro de migrantes en SLP

Por otra parte, López Obrador reconoció el secuestro de migrantes a su paso por México por parte de grupos de la delincuencia y señaló que les cobran por liberarlos, pero aseguró que su gobierno está protegiendo y ayudando a los migrantes.

Señaló que a los migrantes que fueron secuestrados en San Luis Potosí les pedían 60 mil pesos para liberarlos.

López Obrador indicó que los operativos en todo el país por parte de la Guardia Nacional son para proteger a los migrantes y no para detenerlos.

Investigan permisos de Cofepris a Vicente Fox

También, en Palacio Nacional reveló ayer martes que están bajo una investigación 63 permisos que entregó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cinco días antes de que terminará el sexenio pasado, para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría a empresas vinculadas al expresidente Vicente Fox.

Acusó que el interés del expresidente Vicente Fox para la despenalización de la marihuana es solo por mero interés económico, pues afirmó que “Dios es el dinero”.