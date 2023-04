La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no cuenta con autorización la alcaldía Cuauhtémoc para colocar un tapial en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, después de que los migrantes fueron trasladados a un albergue temporal en Tláhuac.

“Es que no está bien, es otra vez el tema de la discriminación”, indicó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina comentó que los migrantes llegan ahí para tramitar su condición de refugiados, “la visión no tapar para no verlos, además no es legal y el tapial no tiene ningún permiso; vamos a ver ahí, pero es importante que la gente lo sepa, hay migrantes, pues, vamos a tapiar”.

Sheinbaum recordó que se abrió un albergue en la alcaldía Tláhuac, ya que en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, no vivían en las condiciones adecuadas, ya que arribaban para hacer trámites en la Comar y el Instituto Nacional de Migración.

Trabajadores de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, junto con policías metropolitanos, retiraron las láminas que fueron colocadas por la alcaldía Cuauhtémoc para rodear la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, pues anunció que se hará remodelación del espacio.