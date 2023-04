No podemos tocar avances en los derechos: Soto

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, señaló que las acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos minoritarios han sido una manera de lograr igualdad, ante la discusión de una reforma constitucional que busca limitar sus facultades en la materia.

“La lucha no es si el Tribunal se toca o no se toca; yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal y reconocidos en ley por las diputadas y diputados”, apuntó.

Además, reconoció el trabajo del Congreso por trabajar en conjunto con el Tribunal Electoral, “hemos trabajado para garantizar la igualdad no solo a través de seguridad sino de una legislación de avanzada, el estatus que tiene este principio en la Constitución”.

Reforma es para que TEPJF no actúe arbitrariamente

Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, defendió la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que aclaró no impulsó el Ejecutivo federal, pero dijo que es necesaria para que “no siga actuando arbitrariamente”.

En rueda de prensa después de una reunión con la bancada de Morena y sus aliados en el Senado, dijo que la iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados no es un retroceso porque solo pretende acotar el funcionamiento del órgano jurisdiccional en materia electoral.

“Es un poco, llamar la atención de todos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente”, argumentó al defender la iniciativa impulsada por diputados de Morena, PRI, PAN y PRD.

Colegio de Abogados rechaza modificación

Así también, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, rechazó cualquier modificación al marco jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “que menoscabe o perjudique a la justicia electoral o cualquier de los órganos jurisdiccionales que forman parte de las instancias encargadas de impartir justicia en temas electorales”.

También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso, es decir, que el Tribunal ya no podrá favorecer a minorías para que sean parte de la Comisión de la Permanente, como ocurrió recientemente con Movimiento Ciudadano.

Lamentan respuesta de diputada Sodi

Diputados expresaron que no apoyarán la modificación constitucional que da facultad exclusiva al Poder Legislativo para ejercer medidas afirmativas a favor de los derechos político-electorales en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables.

Salma Luévano, diputada trans de Morena, advirtió que el Tribunal Electoral “no se toca” y calificó a la reforma como “regresiva” porque limita las facultades de interpretación del órgano, que dijo, es “aliado de los grupos en situación de vulnerabilidad”.

Ante el llamado de Salma Luévano, usuarios de redes sociales pidieron a la diputada Gabriela Sodi Miranda, del PRD, que se sumara porque es presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

“Ojalá te sumes a la defensa de nuestros derechos contra este intento de sabotaje de los partidos como presidenta de una comisión que justo tiene que ver con nuestros derechos”, pidieron a Sodi Miranda.