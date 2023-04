Corte invalida traspaso de la GN a la Sedena

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, indicó el ministro Alberto Pérez Dayán. Cortesía

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional.

Con voto en contra de los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, la mayoría de ocho ministros consideró que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el artículo 21 constitucional.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión, de manera que la lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, indicó el ministro Alberto Pérez Dayán.

Además, por mayoría de nueve votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de proponer al presidente de la República al titular de la Guardia Nacional.

Lo anterior, porque vulneró la adscripción de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de poner en tela de juicio el carácter civil de la institución mandatado en el artículo 21 constitucional.

“El hecho de que sea el secretario de la Defensa Nacional quien proponga al Ejecutivo federal el nombramiento del titular de la comandancia, vulnera la regla de adscripción a la secretaría del ramo de Seguridad Pública y pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional”, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara, al proponer la invalidez de la porción normativa del artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional, párrafo primero que señala que a “propuesta de la Defensa Nacional”, el Ejecutivo federal designará al comandante de la GN.

“De igual forma, la introducción de un requisito consistente en contar con un grado jerárquico al interior de la Guardia Nacional, cuyo equivalente en las fuerzas armadas también ya está previsto en el decreto impugnado, direcciona el perfil de la persona titular de la comandancia hacia uno proveniente de las fuerzas armadas”.

AMLO insiste en que no se declare inconstitucional

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador otra vez sacó su pañuelito blanco contra la corrupción y acusó que en el Poder Judicial gana más que él.

“Vamos a esperar de que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estoy proponiendo, porque si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna o de (Miguel Ángel Osorio) Chong, secretario de Gobernación, pues miren cómo terminó la Policía Federal, completamente corrupta” , expresó López Obrador.

“Imagínense lo triste de crear una institución nueva, que está funcionando muy bien, que ya tiene 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente, y que llegue a manejarla un junior, un García Luna, sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal”, concluyó.