Mario Delgado se mantiene en la dirigencia

Mario Delgado y Citlalli Hernández celebraron la resolución. Cortesía

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó por mayoría invalidar la prórroga del mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández en la Presidencia y Secretaría General de Morena, respectivamente.

Con dos votos a favor y cuatro en contra, se determinó que ambos dirigentes partidistas permanecerán en el cargo hasta el 31 de octubre de 2024, como se aprobó en la modificación de los estatutos durante el Congreso Nacional de Morena.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora proponía invalidar el tercer artículo transitorio, ya que no se incluyó oportunamente en las modificaciones, además de que se trata de una estrategia política que no se trata de supuestos extraordinarios.

Al presentar su proyecto, la magistrada Otálora recordó que este juicio fue promovido por militantes de Morena, quienes argumentan que la extensión de la dirigencia violenta el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Por otra parte, el magistrado José Luis Vargas señaló que invalidar esta determinación sería atentar contra un proceso democrático que se dio bajo los parámetros que establecen los estatutos de Morena.

Celebran decisión de Corte

El dirigente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, celebraron la resolución del Tribunal Electoral, que avaló por mayoría la ampliación de su cargo hasta octubre de 2024.

Mario Delgado reiteró su compromiso de trabajar por la duración de la Cuarta Transformación y cumplir con los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, la secretaria general Citlalli Hernández afirmó que se respetó la autonomía del partido y la decisión del Congreso Nacional de Morena.