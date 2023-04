Histórico: debaten dos mujeres por la gubernatura

Las candidatas a la gobernatura del Estado de México realizaron su primer debate. Cortesía

Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidatas para la gubernatura del Estado de México por las coaliciones Morena-PT-PVEM, y PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, respectivamente, expusieron sus ideas y mostraron sus propuestas este jueves, durante su primer debate rumbo a la contienda electoral de este 2023.

Para guiar la discusión, la moderadora Ana Paula Ordorica les planteó cuatro temas, los cuales fueron combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos, así como cultura y recreación, donde contestaron a preguntas generales y específicas.

Corrupción

De este modo, Delfina Gómez señaló que Edomex ocupa el primer lugar a nivel nacional en percepción de corrupción, por lo que planteó aplicar “los preceptos de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, además de fortalecer los diversos programas de combate a este fenómeno.

Por su parte, Del Moral afirmó que la corrupción “la cometen las personas, no las instituciones”, y agregó que Gómez carecería de calidad moral, puesto que habría robado a los habitantes de Texcoco durante su gestión como alcaldesa de dicho municipio.

Sobre este tema, Ordorica recordó un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar a Morena por un esquema de financiamiento con recursos de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, a lo que Delfina Gómez contestó que la sanción fue contra el partido, no contra ella.

Violencia

A continuación, se abordó el tema de violencia de género. Alejandra del Moral subrayó que todas las mujeres merecen respeto y que deben ser ejemplo de fuerza, de valentía y de carácter. También prometió castigar todos los feminicidios, esto ayudada por una policía de género con 10 mil elementos.

Por su parte, Delfina planteó cubrir paulatinamente los municipios del Estado de México con la policía de género, esto a partir de “lo que deje” la actual administración, además de decir que reforzará el funcionamiento de cámaras y botones de pánico en las unidades de transporte público.

Servicios públicos

En cuanto al tercer tema, servicios públicos, Delfina señaló que este problema se ignora por no ser tan visible como otras obras de infraestructura, y acusó que faltan políticas públicas para el cuidado y preservación del agua.

También llamó a conocer la realidad que vive el Estado de México, puesto que describió caminos descuidados y con baches, y propuso escuchar a los transportistas para poder reorganizar el transporte público.

Mientras que Del Moral dijo que se buscará mejorar la calidad del agua en la zona oriente del estado, mediante la rehabilitación de pozos y trabajo conjunto con gobiernos federal y capitalino. Asimismo, se comprometió a construir dos nuevos mexibuses y dos nuevos mexicables.

Cultura y recreación

Finalmente, en el tema de cultura y recreación, Del Moral afirmó que la cultura es “la expresión más sublime de una sociedad”, y se comprometió “con los valores de nuestro pueblo”. Igualmente, consideró un error el cierre de las escuelas de tiempo completo mientras Delfina Gómez era secretaria de Educación.

A lo anterior, la candidata de Morena-PT-PVEM contestó que Del Moral solo la había estado “atacando y calumniando” durante el debate. Luego enlistó las obras a realizar para promover la cultura y prometió fortalecer las instituciones que promueven el deporte, además de visibilizar a los pueblos originarios de México.

Para concluir, Delfina Gómez dijo que la elección está entre dos opciones: “el Prian”, que sería sinónimo de corrupción y de impunidad, frente a una coalición “del pueblo y para el pueblo”, donde todos los mexiquenses “queremos un cambio”. Agregó que según las encuestas va “requetebién”, pero que “no debemos confiarnos”.

Mientras que Alejandra del Moral dijo que la elección se trata de decidir “a qué mujer quieres” en la gubernatura durante los próximos seis años, donde se necesita “una mujer que gobierne, no una mujer que sea manipulada”. Finalmente, dijo que “las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra. El 4 de junio, nos vemos en las urnas”.