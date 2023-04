Alrededor de 10 personas, simpatizantes de Morena, instalaron una pequeña carpa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hicieron un llamado a los transeúntes a que firmen para remover a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que ocho ministros invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los manifestantes también colocaron pancartas con la leyenda “Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México” y “Mexicanos no hay que dormirnos, no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país”.

Un adulto mayor, con la ayuda de un altavoz, llamó a los que pasaban por las inmediaciones de la Corte a recabar firmas.

“Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio (…) la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los Ministerios Públicos, ya queremos que se vayan, que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”, expresó el hombre.

GN llega a inmediaciones de la Corte

Más tarde, elementos de la Guardia Nacional llegaron alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reforzar la seguridad.

Por la mañana, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, solicitó que se le confiera protección a las instalaciones del máximo tribunal de justicia con elementos de la Guardia Nacional.