El presidente Joe Biden anunció ayer martes su intención de ir por la reelección en las elecciones de 2024. Con Donald Trump también en la carrera, uno de los mayores temores de los estadounidenses cobra forma: una reedición de la contienda de 2020.

De acuerdo con una encuesta de NBC News, los estadounidenses no quieren que la contienda vuelva a ser entre Biden y Trump. Un 70 % cree que el demócrata no debería postularse para la reelección e incluso, cuando se considera solo a los votantes demócratas, 51 % no quiere ver a Biden en la boleta.

Entrando en sus 80 años, Biden decidió involucrarse en lo que pinta para ser una campaña feroz por la Casa Blanca. Apenas hizo el anuncio, los republicanos lo acusaron de sumir a Estados Unidos en el caos y de ser el “presidente más débil” en la historia del país.

La edad de Biden es otro factor que genera dudas entre los estadounidenses, pues de ganar la reelección, para cuando termine tendría 86 años. Muchos creen que es demasiado viejo.